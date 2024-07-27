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Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по Голанських висотах: 11 загиблих, серед них діти

Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 22:49
Ізраїль заявив про удар Хезболли по Голанських висотах: 11 загиблих, серед них діти
село Мадждал-Шамс, Google maps

Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що ще 13 людей отримали поранення в результаті ракетного обстрілу з Лівану, який влучив у футбольне поле в друзському селі Мадждал-Шамс.

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Ізраїль звинувачує в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяє вжити заходів у відповідь.

Як зазначає Reuters, цей удар є найсмертоноснішим в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з початку воєнних дій у Секторі Гази.

"Сьогоднішня атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною. Ми наближаємося до моменту тотальної війни проти Хезболли і Лівану", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац в інтерв'ю Axios.

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Водночас "Хезболла" у письмовій заяві стверджує, що "ісламський опір не має абсолютно ніякого відношення до цього інциденту і категорично заперечує всі неправдиві звинувачення з цього приводу".

"Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем в районах на лівансько-ізраїльському кордоні або поблизу нього з моменту початку війни в Газі, що викликало побоювання повномасштабного конфлікту між добре озброєними супротивниками.

"Хезболла" – найпотужніша з мережі підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході, які з жовтня вступили в бій на підтримку свого палестинського союзника Хамасу. Підтримувані Іраном іракські угруповання і єменські хусити обстрілювали Ізраїль. З жовтня ХАМАС також здійснює ракетні обстріли Ізраїлю з території Лівану, як і ліванське сунітське угрупування "Джамаа Ісламія".

Окуповані Ізраїлем Голанські висоти були частиною Сирії до 1967 року, коли Ізраїль захопив більшу частину території в ході війни на Близькому Сході, анексувавши її в 1981 році. Ця одностороння анексія не була визнана більшістю країн, і Сирія вимагає повернення території.

На Голанах проживає понад 40 000 людей, більше половини з них – друзи, арабська меншина, яка сповідує відгалуження ісламу.

Напад на футбольне поле стався після ізраїльського удару по Лівану, в результаті якого в суботу було вбито чотирьох бойовиків. Два джерела в органах безпеки Лівану повідомили, що четверо бойовиків, убитих в результаті ізраїльського удару по Кфаркілі на півдні Лівану, були членами різних збройних угруповань, принаймні один з них належав до "Хезболли".

Теми: ІзраїльЛіван
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