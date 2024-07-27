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Израиль заявил об ударе "Хезболлы" по Голанским высотам: 11 погибших, среди них дети

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 22:49
Израиль заявил об ударе Хезболлы по Голанским высотам: 11 погибших, среди них дети
село Мадждал-Шамс, Google maps

В результате ракетного обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти.

Источник: Reuters

Детали: Израильская служба скорой помощи сообщила, что еще 13 человек получили ранения в результате ракетного обстрела из Ливана, который попал в футбольное поле в друзской деревне Мадждал-Шамс.

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Израиль обвиняет в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещает принять ответные меры.

Как отмечает Reuters, этот удар является самым смертоносным в Израиле или на аннексированной Израилем территории с начала военных действий в Секторе Газы.

"Сегодняшняя атака "Хезболлы" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к моменту тотальной войны против "Хезболлы" и Ливана", - заявил министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в интервью Axios.

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В то же время "Хезболла" в письменном заявлении утверждает, что "исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к этому инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения по этому поводу".

"Хезболла" и Израиль обмениваются огнем в районах на ливанско-израильской границе или вблизи нее с момента начала войны в Газе, что вызвало опасения полномасштабного конфликта между хорошо вооруженными противниками.

"Хезболла" - самая мощная из сети поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке, которые с октября вступили в бой в поддержку своего палестинского союзника Хамаса. Поддерживаемые Ираном иракские группировки и йеменские хуситы обстреливали Израиль. С октября ХАМАС также осуществляет ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана, как и ливанская суннитская группировка "Джамаа Исламия".

Оккупированные Израилем Голанские высоты были частью Сирии до 1967 года, когда Израиль захватил большую часть территории в ходе войны на Ближнем Востоке, аннексировав ее в 1981 году. Эта односторонняя аннексия не была признана большинством стран, и Сирия требует возвращения территории.

На Голанах проживает более 40 000 человек, более половины из них – друзы, арабское меньшинство, исповедующее ответвление ислама.

Нападение на футбольное поле произошло после израильского удара по Ливану, в результате которого в субботу были убиты четыре боевика. Два источника в органах безопасности Ливана сообщили, что четверо боевиков, убитых в результате израильского удара по Кфаркиле на юге Ливана, были членами различных вооруженных группировок, по крайней мере один из них принадлежал к "Хезболле".

Темы: ИзраильЛиван
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