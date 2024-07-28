Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Малі повстанці заявили про десятки загиблих "вагнерівців" – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 28 липня 2024, 02:02
У Малі повстанці заявили про десятки загиблих вагнерівців – ЗМІ
бійці туарегів, ілюстративне фото Getty Images

У Малі повсталі туареги заявили, що десятки солдатів і найманців "ПВК Вагнер" були вбиті і поранені за два дні боїв біля алжирського кордону.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

Реклама:

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків.

Крім того, під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

Довідково: Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, в тому числі частину північного Малі.

ВІДЕО ДНЯ

Угрупування розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання перехопили ісламістські угрупування.

У 2015 році воно підписало мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшло з переговорів.

Проти туарегів, у тому числі, воює так звана "ПВК Вагнер".

Теми: АфрикаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Африка
Малі, Буркіна-Фасо та Нігер створили нову конфедерацію
У Нігерії 18 людей загинуло через вибухи бомб
Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна, але долучився Вселенський патріархат
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: