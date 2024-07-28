У Малі повстанці заявили про десятки загиблих "вагнерівців" – ЗМІ

У Малі повсталі туареги заявили, що десятки солдатів і найманців "ПВК Вагнер" були вбиті і поранені за два дні боїв біля алжирського кордону.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен.

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Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано близько 20 бойовиків.

Крім того, під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, обійшлося без загиблих.

Довідково: Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, в тому числі частину північного Малі.

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Угрупування розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання перехопили ісламістські угрупування.

У 2015 році воно підписало мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшло з переговорів.

Проти туарегів, у тому числі, воює так звана "ПВК Вагнер".