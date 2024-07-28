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В Мали повстанцы заявили о десятках погибших "вагнеровцев" – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 02:02
В Мали повстанцы заявили о десятках погибших вагнеровцев – СМИ
бойцы туарегов, иллюстративное фото Getty Images

В Мали восставшие туареги заявили, что десятки солдат и наемников "ЧВК "Вагнер" были убиты и ранены за два дня боев у алжирской границы.

Источник: Reuters

Детали: По сообщению движения "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

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Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков.

Кроме того, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.

Справка: Туареги – этническая группа, которая населяет регион Сахары, в том числе часть северного Мали.

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Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже восстание перехватили исламистские группировки.

В 2015 году она подписала мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.

Против туарегов, в том числе, воюет так называемая "ЧВК Вагнер".

Темы: АфрикаВагнер
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