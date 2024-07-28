В Мали повстанцы заявили о десятках погибших "вагнеровцев" – СМИ
В Мали восставшие туареги заявили, что десятки солдат и наемников "ЧВК "Вагнер" были убиты и ранены за два дня боев у алжирской границы.
Источник: Reuters
Детали: По сообщению движения "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.
Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков.
Кроме того, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, обошлось без погибших.
Справка: Туареги – этническая группа, которая населяет регион Сахары, в том числе часть северного Мали.
Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже восстание перехватили исламистские группировки.
В 2015 году она подписала мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.
Против туарегов, в том числе, воюет так называемая "ЧВК Вагнер".