Трамп хоче заручитися підтримкою прихильників криптовалют – Politico

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за підхід адміністрації Байдена до регулювання криптовалют і пообіцяв сприяння прихильникам біткоїна.

Джерело: Трамп на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі штату Теннессі, цитує Politico

Деталі: Трамп намагався прив'язати Гарріс до жорстких заходів регулювання криптовалют адміністрації Байдена. Хоча Гарріс не висловлювала позицію з цього приводу, а її команда посилює роботу зі світом криптовалют, Трамп заявив, що вона "проти криптовалют".

Реклама:

Він заявив про низку кроків, спрямованих на розвиток криптовалют. Серед них: створення урядом запасу біткоїнів, створення консультативної ради з питань криптовалют, призначення голови Комісії з цінних паперів і бірж, дружнього до криптовалют, і заборона Федеральній резервній системі створювати власну цифрову валюту.

Пряма мова Трампа: "Я обіцяю біткоїн-спільноті, що в день, коли я прийму присягу, антикрипто-хрестовий похід Джо Байдена і Камали Гарріс закінчиться. У той момент, коли я прийму присягу, переслідування припиняться і закінчиться боротьба проти вашої індустрії".

Деталі: Трамп пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, який провів низку гучних криптовалютних розслідувань і попередив, що торгівля цифровими активами створює великі ризики для інвесторів.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп також пообіцяв запровадити політику підтримки стейблкоінів, типу криптовалюти, прив'язаної до інших активів, таких як долар.

Пряма мова Трампа: "У нас будуть правила, але відтепер правила будуть писати люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її".

Деталі: У публікації зазначають, що виступ Трампа учасники конференції підтримали бурхливими оплесками.

Видання нагадує, що Трамп скептично ставився до криптовалют. Зокрема, у 2019 році він писав, що "не є фанатом біткоїна та інших криптовалют, які не є грошима, а їхня вартість є дуже мінливою і базується на повітрі".

Нагадаємо: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.