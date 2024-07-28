Трамп хочет заручиться поддержкой сторонников криптовалют – Politico

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис за подход администрации Байдена к регулированию криптовалют и пообещал содействие сторонникам биткоина.

Источник: Трамп на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле штата Теннесси, цитирует Politico

Детали: Трамп пытался привязать Харрис к жестким мерам регулирования криптовалют администрации Байдена. Хотя Харрис не высказывала позицию по этому поводу, а ее команда усиливает работу с миром криптовалют, Трамп заявил, что она "против криптовалют".

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Он заявил о ряде шагов, направленных на развитие криптовалют. Среди них: создание правительством запаса биткоинов, создание консультативного совета по вопросам криптовалют, назначение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, дружественного к криптовалютам, и запрет Федеральной резервной системе создавать собственную цифровую валюту.

Прямая речь Трампа: "Я обещаю биткоин-сообществу, что в день, когда я приму присягу, антикрипто-крестовый поход Джо Байдена и Камалы Харрис закончится. В тот момент, когда я приму присягу, преследования прекратятся и закончится борьба против вашей индустрии".

Детали: Трамп пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Хенслера, который провел ряд громких криптовалютных расследований и предупредил, что торговля цифровыми активами создает большие риски для инвесторов.

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Трамп также пообещал ввести политику поддержки стейблкоинов, типа криптовалюты, привязанной к другим активам, таким как доллар.

Прямая речь Трампа: "У нас будут правила, но отныне правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее".

Детали: В публикации отмечают, что выступление Трампа участники конференции поддержали бурными аплодисментами.

Издание напоминает, что Трамп скептически относился к криптовалютам. В частности, в 2019 году он писал, что "не является фанатом биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, а их стоимость очень изменчива и базируется на воздухе".

Напомним: Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.