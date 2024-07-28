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У команді Гарріс визначили кандидатів у віцепрезиденти – ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 09:42
У команді Гарріс визначили кандидатів у віцепрезиденти – ЗМІ
КАМАЛА ГАРРІС, ФОТО: GETTY IMAGES

Оточення Камала Гарріс, яка має отримати номінацію Демократичної партії на участь у президентських виборах у США, визначилось із трьома найімовірнішими кандидатами в її віцепрезиденти.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел у кампанії Гарріс, до короткого списку претендентів на віцепрезидентську номінацію входять сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.

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Їх об’єднує те, що це – білі політики-чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти Камалі Гарріс залучити виборців, що вагаються, а також донорів, мають яскравий політичний стиль і публічно критикували Дональда Трампа, ідеться в матеріалі Bloomberg.

Приміром, Марк Келлі представляє так званий ключовий штат, результат голосування в якому може визначити долю виборів президента, а також займає більш жорстку, ніж адміністрація Джо Байдена, позицію в питанні міграції.

Джош Шапіро є популярним у Пенсильванії губернатором-демократом і досвідченим оратором, який може залучити голоси виборів із сільської місцевості, а Волц, колишній вчитель і військовий Нацгвардії США, може стати противагою Трампового кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

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Також, пише Bloomberg, кампанія Гарріс розглядає як потенційних кандидатів у віцепрезиденти членів нинішньої адміністрації – міністерку торгівлі Джину Раймондо та міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

Процес перевірки кандидатів у віцепрезиденти Гарріс очолює колишній генеральний прокурор часів Барака Обами Ерік Голдер. За інформацією Bloomberg, його фірма зібрала досьє на 12-15 потенційних кандидатів.

Очікується, що Камала Гарріс обере свого кандидата у віцепрезиденти до 7 серпня з огляду на наміри Демократичної партії затвердити номінацію на президентські вибори до цієї дати.

Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Більше читайте тут: Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

Теми: СШАвибори
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