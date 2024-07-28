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В команде Харрис определили кандидатов в вице-президенты - СМИ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 09:42
В команде Харрис определили кандидатов в вице-президенты - СМИ
КАМАЛА харрис, ФОТО: GETTY IMAGES

Окружение Камала Харрис, которая должна получить номинацию Демократической партии на участие в президентских выборах в США, определилось с тремя наиболее вероятными кандидатами в ее вице-президенты.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: По словам источников в кампании Харрис, в короткий список претендентов на вице-президентскую номинацию входят сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

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Их объединяет то, что это – белые политики-мужчины с центристскими взглядами, которые могут помочь Камале Харрис привлечь колеблющихся избирателей, а также доноров, имеют яркий политический стиль и публично критиковали Дональда Трампа, говорится в материале Bloomberg.

К примеру, Марк Келли представляет так называемый ключевой штат, результат голосования в котором может определить судьбу выборов президента, а также занимает более жесткую, чем администрация Джо Байдена, позицию в вопросе миграции.

Джош Шапиро является популярным в Пенсильвании губернатором-демократом и опытным оратором, который может привлечь голоса выборов из сельской местности, а Волц, бывший учитель и военный Нацгвардии США, может стать противовесом Трампа кандидату в вице-президенты Джей Ди Венсу в борьбе за голоса из штатов Среднего Запада.

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Также, пишет Bloomberg, кампания Харрис рассматривает в качестве потенциальных кандидатов в вице-президенты членов нынешней администрации – министра торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Бутиджеджа.

Процесс проверки кандидатов в вице-президенты Харрис возглавляет бывший генеральный прокурор времен Барака Обамы Эрик Голдер. По информации Bloomberg, его фирма собрала досье на 12-15 потенциальных кандидатов.

Ожидается, что Камала Харрис выберет своего кандидата в вице-президенты до 7 августа, учитывая намерения Демократической партии утвердить номинацию на президентские выборы до этой даты.

Вице-президент еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Больше читайте здесь: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.

Темы: СШАвиборы
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