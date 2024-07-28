WP: F-16 навряд чи значно змінять ситуацію на полі бою

Довгоочікувані винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні вже за кілька тижнів, але українські та західні посадовці застерігають, що ці літаки навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою, де Росія повільно просувається вперед.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання пояснює, що літаків прибуде занадто мало, а російських засобів ППО, здатних їх збити, занадто багато.

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Це означає, що перші F-16, швидше за все, слугуватимуть лише для посилення української ППО – збиватимуть повітряні цілі, а не завдаватимуть ударів по російських сухопутних військах.

Журналісти зазначають, що літаки, принаймні спочатку, навряд чи літатимуть близько до лінії фронту, а це означає, що вони не зможуть стримувати атакуючі російські літаки.

Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і була з великою затримкою.

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Аналітики Центру нової американської безпеки пишуть, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення про відправку літаків. З літаками, як і зі зброєю, існує негайна потреба. Часто буває, що коли це доставляється, потреба стає неактуальною.

Попри це, F-16 також можуть задовольнити нагальні потреби, завдяки своїй подвійній ролі - збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі.

Представник українського оборонного відомства на умовах анонімності розповів виданню, що "десятки" пілотів були залучені до навчання польотам на F-16. Але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів і інженерно-технічного персоналу за раз.

Дослівно: "Чотири місяці уроків англійської мови у Великій Британії для вивчення ключової термінології передують роботі з літаком, що робить цей процес тривалістю в рік навіть для досвідчених пілотів.

Україна також не може дозволити собі відпустити велику кількість досвідчених пілотів на такий тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань, сказав представник оборонного відомства".

Більше деталей: WP пише, що захист F-16 на землі також буде складним завданням, враховуючи, що всі українські аеродроми знаходяться в зоні досяжності російських ракет – і нещодавно Москва завдала удару по кількох літаках, залишених на злітно-посадкових смугах.

Представник українського оборонного відомства заявив, що для Києва "неможливо" побудувати криті бетонні ангари для повного захисту літаків у воєнний час.

Замість цього Україна використовує методи маскування і навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманки.

Високопоставлений український військовий чиновник розповів, нібито Росія готується до того, що Україна отримає F-16. Наприкінці минулого року, за словами чиновника, Росія запустила кілька ракет з муляжами боєголовок із системи протиповітряної оборони С-400 у Джанкої, місті в окупованому Криму.

За його словами, ракети досягли українського міста Кременчук, що знаходиться на відстані понад 320 кілометрів, і можливо Москва випробовує дальність дії С-400 для збиття літаків.