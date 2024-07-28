WP: F-16 вряд ли значительно изменят ситуацию на поле боя

Долгожданные истребители F-16 должны появиться в Украине уже через несколько недель, но украинские и западные чиновники предостерегают, что эти самолеты вряд ли будут иметь немедленное влияние на поле боя, где Россия медленно продвигается вперед.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание объясняет, что самолетов прибудет слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, слишком много.

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Это означает, что первые F-16, скорее всего, будут служить лишь для усиления украинской ПВО - сбивать воздушные цели, а не наносить удары по российским сухопутным войскам.

Журналисты отмечают, что самолеты, по крайней мере сначала, вряд ли будут летать близко к линии фронта, а это означает, что они не смогут сдерживать атакующие российские самолеты.

Официальные лица отказались сказать, сколько именно самолетов Киев получит в этом году, но это будет не более одной эскадрильи - около 20 самолетов - и только шесть пилотов, по прогнозам, завершат обучение этим летом, поскольку программа имеет ограниченное количество мест и была с большой задержкой.

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Аналитики Центра новой американской безопасности пишут, что условия на поле боя изменились с прошлого года, когда было объявлено решение об отправке самолетов. С самолетами, как и с оружием, существует немедленная потребность. Часто с того времени, когда это доставляется, эта оперативная потребность сводится на нет.

Тем не менее, F-16 также могут удовлетворить насущные потребности, благодаря своей двойной роли - сбивать вражеские самолеты и поражать наземные цели.

Представитель украинского оборонного ведомства на условиях анонимности рассказал изданию, что "десятки" пилотов были привлечены к обучению полетам на F-16. Но ограниченное количество инструкторов и учебных центров вынуждает Украину отправлять по одной группе пилотов и инженерно-технического персонала за раз.

Дословно: "Четыре месяца уроков английского языка в Великобритании для изучения ключевой терминологии предшествуют работе с самолетом, что делает этот процесс продолжительностью в год даже для опытных пилотов.

Украина также не может позволить себе расстаться с большим количеством опытных пилотов на такой длительный срок, поскольку они нужны для выполнения боевых задач, сказал представитель оборонного ведомства".

Больше деталей: WP пишет, что защита F-16 на земле также будет сложной задачей, учитывая, что все украинские аэродромы находятся в зоне досягаемости российских ракет - и недавно Москва нанесла удар по нескольким самолетам, оставленным на взлетно-посадочных полосах.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что для Киева "невозможно" построить крытые бетонные ангары для полной защиты самолетов в военное время.

Вместо этого Украина использует методы маскировки и даже паркует модели самолетов на аэродромах в качестве приманки.

Высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал, якобы Россия готовится к тому, что Украина получит F-16. В конце прошлого года, по словам чиновника, Россия запустила несколько ракет с муляжами боеголовок из системы противовоздушной обороны С-400 в Джанкое, городе в оккупированном Крыму.

По его словам, ракеты достигли украинского города Кременчуг, который находится на расстоянии более 320 километров, и возможно Москва испытывает дальность действия С-400 для сбивания самолетов.