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У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі, подекуди сильний вітер

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 16:43
У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі, подекуди сильний вітер
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 29 липня, в більшості регіонів України прогнозують дощі та грози, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 29 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 29 липня, meteo.gov.ua

Деталі: Вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 21-26°, в центральних областях подекуди 28-30°, у східних областях та південній частині 29-34°.

На Київщині в понеділок мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 14-19°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Теми: погода
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