В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди, местами сильный ветер

В понедельник, 29 июля, в большинстве регионов Украины прогнозируют дожди и грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 29 июля, meteo.gov.ua

Детали: Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°, в западных областях 11-16°; днем 21-26°, в центральных областях местами 28-30°, в восточных областях и южной части 29-34°.

На Киевщине в понедельник переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура по области ночью 14-19°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.