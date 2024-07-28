У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

Після рішення президента США Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів рейтинг схвалення його віцепрезидентки Камали Гарріс помітно зріс.

Джерело: свіже опитування Ipsos на замовлення ABC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рейтинг схвалення віцепрезидентки Гарріс у США зріс до 43%, тоді як несхвально її оцінюють 42%. Минулого тижня, до того, як Байден оголосив про зняття з виборів, ці показники становили 35% і 46% відповідно.

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Найпомітнішим є зростання прихильності до віцепрезидентки США серед незалежних виборів (тобто тих, які не підтримують Республіканську чи Демократичну партію) – з 28% до 44%, тоді як несхвалення впало із 47% до 40%.

Загалом 52% американських виборців підтримують висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

У тому ж опитуванні ABC News/Ipsos рейтинг схвалення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за тиждень впав із 40% до 36%.

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Що передувало: З моменту старту своєї кампанії Камала Гарріс скоротила відставання від кандидата від республіканців Дональда Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли претендентом на номінацію ще був Байден.

Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

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