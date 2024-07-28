Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 17:15
У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс
Камала Гарріс, фото AFP via Getty Images

Після рішення президента США Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів рейтинг схвалення його віцепрезидентки Камали Гарріс помітно зріс.

Джерело: свіже опитування Ipsos на замовлення ABC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рейтинг схвалення віцепрезидентки Гарріс у США зріс до 43%, тоді як несхвально її оцінюють 42%. Минулого тижня, до того, як Байден оголосив про зняття з виборів, ці показники становили 35% і 46% відповідно.

Реклама:

Найпомітнішим є зростання прихильності до віцепрезидентки США серед незалежних виборів (тобто тих, які не підтримують Республіканську чи Демократичну партію) – з 28% до 44%, тоді як несхвалення впало із 47% до 40%.

Загалом 52% американських виборців підтримують висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

У тому ж опитуванні ABC News/Ipsos рейтинг схвалення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за тиждень впав із 40% до 36%.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: З моменту старту своєї кампанії Камала Гарріс скоротила відставання від кандидата від республіканців Дональда Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли претендентом на номінацію ще був Байден.

Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Більше читайте тут: Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

Теми: СШАБайденвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
США
У команді Гарріс визначили кандидатів у віцепрезиденти – ЗМІ
Трамп хоче заручитися підтримкою прихильників криптовалют – Politico
Білий дім назвав удар по Голанських висотах "жахливим" і запевнив Ізраїль у підтримці
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: