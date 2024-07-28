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В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 17:15
В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис
Камала Харрис, фото AFP via Getty Images

После решения президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки рейтинг одобрения его вице-президента Камалы Харрис заметно вырос.

Источник: свежий опрос Ipsos по заказу ABC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рейтинг одобрения вице-президента Харрис в США вырос до 43%, тогда как неодобрительно ее оценивают 42%. На прошлой неделе, до того, как Байден объявил о снятии с выборов, эти показатели составляли 35% и 46% соответственно.

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Наиболее заметен рост благосклонности к вице-президенту США среди независимых выборов (то есть тех, которые не поддерживают Республиканскую или Демократическую партию) – с 28% до 44%, тогда как неодобрение упало с 47% до 40%.

В целом 52% американских избирателей поддерживают выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

В том же опросе ABC News/Ipsos рейтинг одобрения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за неделю упал с 40% до 36%.

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Что предшествовало: С момента старта своей кампании Камала Харрис сократила отставание от кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которое увеличилось в последние недели, когда претендентом на номинацию еще был Байден.

Вице-президент еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Больше читайте здесь: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.

Темы: СШАБайденвиборы
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