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У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
Віктор Орбан, фото NurPhoto via Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський після направлених проти Польщі висловлювань угорського прем'єра Віктора Орбана висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в ЄС і НАТО.

Джерело: Бартошевський, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на агентство РАР

Деталі: Заступник голови МЗС Польщі підкреслив, що, на відміну від Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, "тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".

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Бартошевський підкреслив, що промову Орбана дуже негативно вже прокоментувало посольство США в Будапешті.

Пряма мова: "Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану. – ред.) не створити союз із Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?

Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – ред.) на цей час".

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Більше деталей: Бартошевський нагадав, що Угорщина також блокує два мільярди злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.

Що передувало: Напередодні під час програмного виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини заявив, що поляки "ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі", бо нібито "безсоромно ведуть бізнес" із Росією.

Відносини між Варшавою та Будапештом стали прохолоднішими після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року через розбіжності у ставленні до цього вторгнення. Однак досі Орбан не дозволяв собі настільки відвертої критики на адресу Польщі.

Теми: ПольщаОрбанУгорщинаНАТО
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