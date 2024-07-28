В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский после направленных против Польши высказываний венгерского премьера Виктора Орбана выразил сомнение в необходимости членства Венгрии в ЕС и НАТО.

Источник: Бартошевский, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР

Детали: Замглавы МИД Польши подчеркнул, что, в отличие от Орбана, его страна после полномасштабного вторжения в Украину не ведет бизнеса с Россией, "потому что это была атака как на Польшу, так и на США, на Европейский Союз и на НАТО".

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Бартошевский подчеркнул, что речь Орбана очень негативно уже прокомментировало посольство США в Будапеште.

Прямая речь: "Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану. – Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа?

Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика (Венгрии. – Ред.) в настоящее время".

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Больше деталей: Бартошевский напомнил, что Венгрия также блокирует два миллиарда злотых (467 миллионов евро) из Европейского фонда мира, предназначенных Польше от ЕС на возмещение за военную технику, которую получила Украина.

Что предшествовало: Накануне во время программного выступления в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле-Тушнад премьер-министр Венгрии заявил, что поляки "ведут наиболее лицемерную и ханжескую политику во всей Европе", потому что якобы "бесстыдно ведут бизнес" с Россией.

Отношения между Варшавой и Будапештом стали более прохладными после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года из-за разногласий в отношении к этому вторжению. Однако до сих пор Орбан не позволял себе столь откровенной критики в адрес Польши.