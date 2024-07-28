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На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
пляж у Кротоне, ілюстративне фото з Wikipedia

На півдні Італії на пляжі в місті Кротоне внаслідок нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України після того, як намагався врятуватися від рою ос.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera

Деталі: Інцидент стався в суботу, 27 липня, коли українець перебував на пляжі. Вважається, що він побачив неподалік рій ос, укус яких викликав у нього алергічну реакцію, і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

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Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу. Але в чоловіка не виявили слідів укусів, тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через масову присутність ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Попередній огляд пляжу встановив, що оси облаштувались безпосередньо у піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише Corriere della Sera, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

Теми: Італія
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