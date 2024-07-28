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На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
пляж в Кротоне, иллюстративное фото из Wikipedia

На юге Италии на пляже в городе Кротоне в результате несчастного случая погиб 47-летний гражданин Украины после того, как пытался спастись от роя ос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera

Детали: Инцидент произошел в субботу, 27 июля, когда украинец находился на пляже. Считается, что он увидел неподалеку рой ос, укус которых вызвал у него аллергическую реакцию, и решил спастись от них, нырнув в море.

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Сначала считалось, что причиной смерти стал анафилактический шок от укуса. Но у мужчины не обнаружили следов укусов, поэтому предполагается, что у него случился сердечный приступ и он утонул.

По словам очевидцев, спасти украинца было сложно именно из-за массового присутствия ос, которые преследовали его. Насекомые были настолько агрессивными, что жалили всех, кто приближался, в том числе полицейских и карабинеров.

Предварительный осмотр пляжа установил, что осы обосновались непосредственно в песке. В связи с этим мэр Кротоне Винченцо Воче распорядился закрыть пляж, пока его не станет безопасно посещать.

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Как пишет Corriere della Sera, погибший 47-летний украинец работал инженером, в Кротоне он приехал на отдых с семьей.

Темы: Италия
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