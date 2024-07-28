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Главі МВС Франції надіслали листа, який міг містити збудник чуми – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 20:47
Главі МВС Франції надіслали листа, який міг містити збудник чуми – ЗМІ
Жеральд Дарманен, фото AFP via Getty Images

На ім'я міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена було надіслано лист із чорним порошком, який показав незначну позитивну реакцію на збудник чуми.

Джерело: французьке видання Le Parisien

Деталі: Підозрілий лист було виявлено в суботу в сортувальному центрі Le Poste в місті Лонжів, Кот-д'Ор.

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За інформацією видання, лист був образливим і адресований Дарманену.

Поліція технічної та судової експертизи провела дослідження порошку, виявленого всередині, за допомогою поліцейського підрозділу ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних і вибухових речовин (NRBC-E): тести показали незначну позитивну реакцію на чуму.

Порошок було відправлено до Інституту Пастера, який має провести подальші тести для підтвердження результатів. За повідомленням ЗМІ, результати очікуються пізно ввечері в понеділок, водночас префектура Кот-д'Ор заявила, що це може бути "хибнопозитивний результат".

Теми: Франція
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