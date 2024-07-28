Главі МВС Франції надіслали листа, який міг містити збудник чуми – ЗМІ

На ім'я міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена було надіслано лист із чорним порошком, який показав незначну позитивну реакцію на збудник чуми.

Джерело: французьке видання Le Parisien

Деталі: Підозрілий лист було виявлено в суботу в сортувальному центрі Le Poste в місті Лонжів, Кот-д'Ор.

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За інформацією видання, лист був образливим і адресований Дарманену.

Поліція технічної та судової експертизи провела дослідження порошку, виявленого всередині, за допомогою поліцейського підрозділу ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних і вибухових речовин (NRBC-E): тести показали незначну позитивну реакцію на чуму.

Порошок було відправлено до Інституту Пастера, який має провести подальші тести для підтвердження результатів. За повідомленням ЗМІ, результати очікуються пізно ввечері в понеділок, водночас префектура Кот-д'Ор заявила, що це може бути "хибнопозитивний результат".