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Главе МВД Франции отправили письмо, которое могло содержать возбудитель чумы – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 20:47
Главе МВД Франции отправили письмо, которое могло содержать возбудитель чумы – СМИ
Жеральд Дарманен, фото AFP via Getty Images

На имя министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена было отправлено письмо с черным порошком, который показал незначительную положительную реакцию на возбудитель чумы.

Источник: французское издание Le Parisien

Детали: Подозрительное письмо было обнаружено в субботу в сортировочном центре Le Poste в городе Лонжив, Кот-д'Ор.

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По информации издания, письмо было оскорбительным и адресовано Дарманену.

Полиция технической и судебной экспертизы провела исследование порошка, обнаруженного внутри, с помощью полицейского подразделения ядерных, радиологических, биологических, химических и взрывчатых веществ (NRBC-E): тесты показали незначительную положительную реакцию на чуму.

Порошок был отправлен в Институт Пастера, который должен провести дальнейшие тесты для подтверждения результатов. По сообщению СМИ, результаты ожидаются поздно вечером в понедельник, в то же время префектура Кот-д'Ор заявила, что это может быть "ложноположительный результат".

Темы: Франция
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