Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Джерело: Ердоган на партійних зборах в провінції Різе у неділю, пише турецьке видання Haberler

Пряма мова: "Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною.

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Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки".

Деталі: На зустрічі також були присутні міністр молоді та спорту Осман Аскін Бак, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної освіти Юсуф Текін, міністр охорони здоров'я Кемаль Мемісоглу, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі, заступники голови партії АК Еркан Кандемір, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяті Язичі та Омер Ілері, а також член Вищої консультативної ради при президенті і колишній спікер Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман.