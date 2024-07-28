Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 21:49
Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ
Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Джерело: Ердоган на партійних зборах в провінції Різе у неділю, пише турецьке видання Haberler

Пряма мова: "Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною.

Реклама:

Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки".

Деталі: На зустрічі також були присутні міністр молоді та спорту Осман Аскін Бак, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної освіти Юсуф Текін, міністр охорони здоров'я Кемаль Мемісоглу, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі, заступники голови партії АК Еркан Кандемір, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяті Язичі та Омер Ілері, а також член Вищої консультативної ради при президенті і колишній спікер Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман.

Теми: ТуреччинаЕрдоганІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Туреччина
Завод Bayraktar запрацює на повну в Україні лиш після завершення великої війни
У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український
У Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: