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Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 21:49
Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ
Эрдоган, фото AFP via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением со стороны Турции.

Источник: Эрдоган на партийном собрании в провинции Ризе в воскресенье, пишет турецкое издание Haberler

Прямая речь: "Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не смог сделать эти вещи с Палестиной.

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Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не помешает нам сделать это. Мы просто должны быть достаточно сильными, чтобы сделать эти шаги".

Детали: На встрече также присутствовали министр молодежи и спорта Осман Аскин Бак, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национального образования Юсуф Текин, министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли, заместители председателя партии АК Эркан Кандемир, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяти Язычи и Омер Илери, а также член Высшего консультативного совета при президенте и бывший спикер Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Темы: ТурцияЭрдоганИзраиль
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