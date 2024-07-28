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Зеленський після розмови з Сирським: Україна має силу, щоб досягати цілей

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 22:06
Зеленський після розмови з Сирським: Україна має силу, щоб досягати цілей
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським запевнив, що Україна має силу, щоб досягати своїх цілей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Говорив із головкомом Сирським щодо наших дій і зараз, і на найближчу перспективу.

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Україна має силу, щоб досягати своїх цілей. Вдячний усім, хто своєю силою це забезпечує".

Деталі: Зеленський у своєму зверненні відзначив 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку, які "надзвичайно результативно" проявили себе "за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни".

Він також візначив 9-й департамент ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону".

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Президент також згадав про другі роковини теракту в Оленівці.

"Один із найстрашніших російських злочинів цієї війни. Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними", – запевнив він.

Теми: ЗеленськийСирськийвійна
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