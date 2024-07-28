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Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 22:06
Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским заверил, что Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Говорил с главкомом Сырским относительно наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу.

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Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей. Благодарен всем, кто своей силой это обеспечивает".

Детали: Зеленский в своем обращении отметил 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении, которые "чрезвычайно результативно" проявили себя "за эту неделю и за многие другие недели этой войны".

Он также отметил 9-й департамент ГУР за "меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы".

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Президент также вспомнил о второй годовщине теракта в Еленовке.

"Одно из самых страшных российских преступлений этой войны. Россия должна за это отвечать. И будет отвечать. И нет такого варианта развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными", - заверил он.

Темы: ЗеленскийСырскийвойна
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