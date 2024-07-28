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На Покровському напрямку Сили оборони в неділю знешкодили понад 200 окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 23:14
На Покровському напрямку Сили оборони в неділю знешкодили понад 200 окупантів – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку в неділю росіяни здійснили 36 атак, водночас захисники знешкодили 206 окупантів, 56 з них – безповоротно.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами, та 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, задіяли для ураження 611 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем українських військ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Макіївки, Тернів, Новосадового та Торського. Сім атак – відбито, шість – тривають.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку під час семи бойових зіткнень оборонці української землі зупинили шість ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки та Спірного. Один бій досі продовжується.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще одна продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боїв – завершено, ще три – тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, загарбники 36 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 23 атаки, 13 – ще продовжуються.

За уточненою інформацією, у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 206 окупантів, 56 з них – безповоротно. Також знищено танк, гаубицю Д-30, два БПЛА різних видів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, шість одиниць артилерійських систем та один автотранспорт.

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував українські позиції поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три атаки – відбито, одна – триває.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Два бої досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи українських військ відбивали дві ворожі атаки неподалік Гуляйполя, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі штурмували неподалік Малої Токмачки та Новоандріївки. У результаті боїв – зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів на позиції українських підрозділів, що на лівобережжі Дніпра, також не мала успіху.

Теми: Генштабвійна
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