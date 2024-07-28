На Покровском направлении Силы обороны в воскресенье обезвредили более 200 оккупантов – Генштаб

На Покровском направлении в воскресенье россияне совершили 36 атак, в то же время защитники обезвредили 206 оккупантов, 56 из них – безвозвратно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Всего на фронте с начала этих суток произошло 97 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами, и 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, задействовали для поражения 611 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник провел атаку у Новоосиново. Бой до сих пор продолжается. Ситуация под контролем украинских войск.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев вблизи Новосергиевки, Макеевки, Тернов, Новосадового и Торского. Семь атак – отбиты, шесть – продолжаются.

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На Северском направлении во время семи боевых столкновений защитники украинской земли остановили шесть вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки и Спирного. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра, Ивановского, Клещеевки и Григорьевки. Силы обороны отбили шесть атак, еще одна продолжается в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Железного, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боев – завершены, еще три – продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, захватчики 36 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново и Яснобродовка. Силы обороны отбили 23 атаки, 13 – еще продолжаются.

По уточненной информации, в воскресенье на этом направлении было обезврежено 206 оккупантов, 56 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, гаубица Д-30, два БПЛА различных видов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, шесть единиц артиллерийских систем и один автотранспорт.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки и Георгиевки. Три атаки – отбиты, одна – продолжается.

На Времовском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении подразделения украинских войск отражали две вражеские атаки неподалеку Гуляйполя, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении захватчики трижды штурмовали неподалеку Малой Токмачки и Новоандреевки. В результате боев – потерпели поражение.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов на позиции украинских подразделений, на левобережье Днепра, также не имела успеха.