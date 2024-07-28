Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету

Катерина ТищенкоНеділя, 28 липня 2024, 23:35
Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету
Павлоград на Дніпропетровщині, deepstatemap

Над Дніпропетровщиною у неділю ввечері бійці повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Суспільне, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:48 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Дніпро.

Реклама:

Пізніше Суспільне написало, що в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

А о 23:29 голова ОВА повідомив про збиту ракету.

Пряма мова Лисака: "Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету".

Теми: Дніпропетровська областьППОракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росія атакувала багатоповерхівки у Нікополі: поранені восьмеро цивільних, з них двоє дітей
Росія вдарила дроном по будинку сімейного типу на Дніпропетровщині: поранені троє дітей
РВА: Росіяни атакували Нікопольщину боєприпасами з флешетами – тисячами гострих куль
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: