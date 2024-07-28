Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету
Неділя, 28 липня 2024, 23:35
Над Дніпропетровщиною у неділю ввечері бійці повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Суспільне, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:48 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Дніпро.
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Пізніше Суспільне написало, що в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
А о 23:29 голова ОВА повідомив про збиту ракету.
Пряма мова Лисака: "Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракету".