Над Днепропетровской областью сбили вражескую ракету
Воскресенье, 28 июля 2024, 23:35
Над Днепропетровской областью в воскресенье вечером бойцы воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Суспільне, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Днепр.
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Позже Суспільне написало, что в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.
А в 23:29 глава ОВА сообщил о сбитой ракете.
Прямая речь Лысака: "Работа защитников неба прошла успешно. ВК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету".