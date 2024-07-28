Над Днепропетровской областью сбили вражескую ракету

Павлоград на Днепропетровщине, deepstatemap

Над Днепропетровской областью в воскресенье вечером бойцы воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Суспільне, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Днепр.

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Позже Суспільне написало, что в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.

А в 23:29 глава ОВА сообщил о сбитой ракете.

Прямая речь Лысака: "Работа защитников неба прошла успешно. ВК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету".