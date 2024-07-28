Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Над Днепропетровской областью сбили вражескую ракету

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 июля 2024, 23:35
Над Днепропетровской областью сбили вражескую ракету
Павлоград на Днепропетровщине, deepstatemap

Над Днепропетровской областью в воскресенье вечером бойцы воздушного командования "Восток" сбили вражескую ракету.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Суспільне, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Днепр.

Реклама:

Позже Суспільне написало, что в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.

А в 23:29 глава ОВА сообщил о сбитой ракете.

Прямая речь Лысака: "Работа защитников неба прошла успешно. ВК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету".

Темы: Днепропетровская областьПВОракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Днепропетровская область
Россия атаковалпа многоэтажки в Никополе: восемь гражданских ранены
Россия ударила дроном по дому семейного типа на Днепропетровщине: ранены трое детей
РВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: