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Росіяни запускали ударні БпЛА з півдня

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 00:09
Росіяни запускали ударні БпЛА з півдня
фото: Getty Images

У ніч на понеділок російські військові запускали ударні БпЛА з півдня. Повітряна тривога тривала понад дві години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Херсонська область - загроза ударних БпЛА".

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Доповнено: О 00.09 стало про декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

О 00.12 загроза ударних БпЛА виникла у Дніпропетровській області.

00.30 військові повідомили про кілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс - північно західний.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.46 загроза ударних БпЛА виникла у Миколаївській області.

О 1.03 військові оновили траєкторію руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-західний.
  •  Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг.

О 1.45 рух ПС оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в районі Енергодара на Запоріжжі, курс південно-східний.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.
  • БпЛА на заході Кіровоградщини, прямує у напрямку Кременчуцького водосховища.

О 2.00 загроза  ударних БпЛА виникла у Черкаській області.

О 2.25 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.

Теми: безпілотникивійна
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