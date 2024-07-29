Росіяни запускали ударні БпЛА з півдня

У ніч на понеділок російські військові запускали ударні БпЛА з півдня. Повітряна тривога тривала понад дві години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Херсонська область - загроза ударних БпЛА".

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Доповнено: О 00.09 стало про декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

О 00.12 загроза ударних БпЛА виникла у Дніпропетровській області.

00.30 військові повідомили про кілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс - північно західний.

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О 00.46 загроза ударних БпЛА виникла у Миколаївській області.

О 1.03 військові оновили траєкторію руху ударних БпЛА:

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг.

О 1.45 рух ПС оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА в районі Енергодара на Запоріжжі, курс південно-східний.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.

БпЛА на заході Кіровоградщини, прямує у напрямку Кременчуцького водосховища.

О 2.00 загроза ударних БпЛА виникла у Черкаській області.

О 2.25 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.