Россияне запускали ударные БпЛА с юга

В ночь на понедельник российские военные запускали ударные БпЛА с юга. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Херсонская область - угроза ударных БпЛА".

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Дополнено: В 00.09 стало о нескольких группах БпЛА на севере Херсонской области в направлении Кривого Рога.

В 00:12 угроза ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области.

00.30 военные сообщили о нескольких новых группах БПЛА на Херсонщине из Каховского района на Бериславский. Курс – северо-западный.

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В 00:46 угроза ударных БпЛА возникла в Николаевской области.

В 1.03 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:

БПЛА на юге Кировоградской области, курс северо-западный.

Несколько групп БПЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог.

В 1.45 движение ВС обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА в районе Энергодара на Запорожье, курс юго-восточный.

БпЛА на севере Днепропетровщины направляется на Полтавщину.

БпЛА на западе Кировоградщины, направляется в направлении Кременчугского водохранилища.

В 2.00 угроза ударных БпЛА возникла в Черкасской области.

В 2.25 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА.