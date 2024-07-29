Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Россияне запускали ударные БпЛА с юга

Алена ИвашкивПонедельник, 29 июля 2024, 00:09
Россияне запускали ударные БпЛА с юга
фото: Getty Images

В ночь на понедельник российские военные запускали ударные БпЛА с юга. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Херсонская область - угроза ударных БпЛА".

Реклама:

Дополнено: В 00.09 стало о нескольких группах БпЛА на севере Херсонской области в направлении Кривого Рога.

В 00:12 угроза ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области.

00.30 военные сообщили о нескольких новых группах БПЛА на Херсонщине из Каховского района на Бериславский. Курс – северо-западный.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:46 угроза ударных БпЛА возникла в Николаевской области.

В 1.03 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:

  • БПЛА на юге Кировоградской области, курс северо-западный.
  •  Несколько групп БПЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог.

В 1.45 движение ВС обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в районе Энергодара на Запорожье, курс юго-восточный.
  • БпЛА на севере Днепропетровщины направляется на Полтавщину.
  • БпЛА на западе Кировоградщины, направляется в направлении Кременчугского водохранилища.

В 2.00 угроза ударных БпЛА возникла в Черкасской области.

В 2.25 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
беспилотники
Президент Финляндии об ударе по "Оленье": Надо привыкать, что война приблизится к нам
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по разведывательному БпЛА в Одесской области
После атаки БпЛА в Курской области РФ горит нефтебаза – соцсети
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: