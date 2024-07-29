Россияне запускали ударные БпЛА с юга
В ночь на понедельник российские военные запускали ударные БпЛА с юга. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Херсонская область - угроза ударных БпЛА".
Дополнено: В 00.09 стало о нескольких группах БпЛА на севере Херсонской области в направлении Кривого Рога.
В 00:12 угроза ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области.
00.30 военные сообщили о нескольких новых группах БПЛА на Херсонщине из Каховского района на Бериславский. Курс – северо-западный.
В 00:46 угроза ударных БпЛА возникла в Николаевской области.
В 1.03 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:
- БПЛА на юге Кировоградской области, курс северо-западный.
- Несколько групп БПЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог.
В 1.45 движение ВС обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в районе Энергодара на Запорожье, курс юго-восточный.
- БпЛА на севере Днепропетровщины направляется на Полтавщину.
- БпЛА на западе Кировоградщины, направляется в направлении Кременчугского водохранилища.
В 2.00 угроза ударных БпЛА возникла в Черкасской области.
В 2.25 прозвучал отбой угрозы ударных БпЛА.