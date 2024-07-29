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У Румунії 14-річний хлопець підпалив школу, щоб привернути увагу батьків

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 01:26
У Румунії 14-річний хлопець підпалив школу, щоб привернути увагу батьків
скриншот відео

У жудеці (області) Мехедінць на заході Румунії 14-річний хлопець підпалив школу через розбіжності з батьками.

Джерело: "Європейська правда", Antenna 3

Деталі: Учень розпалив пожежу в туалеті рідної школи, після чого вогонь швидко перекинувся на всю будівлю. Жителі викликали екстрені служби, які швидко прибули на місце, аби загасити полум’я.

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Після спалаху пожежі влада розпочала розслідування, і співробітники поліції встановили, що вогонь навмисно підпалив 14-річний неповнолітній. При ньому знайшли запальничку та легкозаймисті матеріали.

Неповнолітній розповів, що вдався до цього вчинку через розбіжності з батьками та щоб привернути їхню увагу до себе. Дорослі були у від'їзді у Франції і нещодавно повернулися додому, а дитина відчувала, що нею нехтують.

Учня помістили до центру тимчасового тримання для неповнолітніх. Психіатрична експертиза має визначити, чи був він осудним під час скоєння злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Хлопцеві загрожує кримінальну відповідальність за скоєне – до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо: 

  • Минулого року, нагадаємо, в Польщі у котельні школи, де живуть 33 біженці з України, сталася пожежа.

Теми: Румунія
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