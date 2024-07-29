В Румынии 14-летний парень поджег школу, чтобы привлечь внимание родителей
В жудеце (области) Мехединц на западе Румынии 14-летний парень поджег школу из-за разногласий с родителями.
Источник: "Европейская правда", Antenna 3
Детали: Ученик разжег пожар в туалете родной школы, после чего огонь быстро перекинулся на все здание. Жители вызвали экстренные службы, которые быстро прибыли на место, чтобы потушить пламя.
После вспышки пожара власти начали расследование, и сотрудники полиции установили, что огонь намеренно поджег 14-летний несовершеннолетний. При нем нашли зажигалку и легковоспламеняющиеся материалы.
Несовершеннолетний рассказал, что прибегнул к этому поступку из-за разногласий с родителями и чтобы привлечь их внимание к себе. Взрослые были в отъезде во Франции и недавно вернулись домой, а ребенок чувствовал, что им пренебрегают.
Ученика поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Психиатрическая экспертиза должна определить, был ли он вменяемым во время совершения преступления.
Парню грозит уголовная ответственность за содеянное - до 7 лет лишения свободы.
Напомним:
- В прошлом году, напомним, в Польше в котельной школы, где живут 33 беженца из Украины, произошел пожар.