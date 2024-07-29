Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Румынии 14-летний парень поджег школу, чтобы привлечь внимание родителей

Алена ИвашкивПонедельник, 29 июля 2024, 01:26
В Румынии 14-летний парень поджег школу, чтобы привлечь внимание родителей
скиншот видео

В жудеце (области) Мехединц на западе Румынии 14-летний парень поджег школу из-за разногласий с родителями.

Источник: "Европейская правда", Antenna 3

Детали: Ученик разжег пожар в туалете родной школы, после чего огонь быстро перекинулся на все здание. Жители вызвали экстренные службы, которые быстро прибыли на место, чтобы потушить пламя.

Реклама:

После вспышки пожара власти начали расследование, и сотрудники полиции установили, что огонь намеренно поджег 14-летний несовершеннолетний. При нем нашли зажигалку и легковоспламеняющиеся материалы.

Несовершеннолетний рассказал, что прибегнул к этому поступку из-за разногласий с родителями и чтобы привлечь их внимание к себе. Взрослые были в отъезде во Франции и недавно вернулись домой, а ребенок чувствовал, что им пренебрегают.

Ученика поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Психиатрическая экспертиза должна определить, был ли он вменяемым во время совершения преступления.

ВИДЕО ДНЯ

Парню грозит уголовная ответственность за содеянное - до 7 лет лишения свободы.

Напомним: 

  • В прошлом году, напомним, в Польше в котельной школы, где живут 33 беженца из Украины, произошел пожар.

Темы: Румыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Румыния
Премьер Румынии о "Шахедах": Нет возможности сбивать их над Украиной
Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
НАТО не видит "преднамеренного нападения" в падении "Шахеда" в Румынии
Последние новости
03:52
ISW: В России за хищения задержали двух высокопоставленных военных
03:26
объясняемПочему Магучих между прыжками лежала в спальном мешке
02:59
Bloomberg уволил репортера, который преждевременно сообщил об обмене заключенными с Россией
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
Все новости...
Реклама:
Реклама: