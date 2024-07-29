В Румынии 14-летний парень поджег школу, чтобы привлечь внимание родителей

В жудеце (области) Мехединц на западе Румынии 14-летний парень поджег школу из-за разногласий с родителями.

Источник: "Европейская правда", Antenna 3

Детали: Ученик разжег пожар в туалете родной школы, после чего огонь быстро перекинулся на все здание. Жители вызвали экстренные службы, которые быстро прибыли на место, чтобы потушить пламя.

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После вспышки пожара власти начали расследование, и сотрудники полиции установили, что огонь намеренно поджег 14-летний несовершеннолетний. При нем нашли зажигалку и легковоспламеняющиеся материалы.

Несовершеннолетний рассказал, что прибегнул к этому поступку из-за разногласий с родителями и чтобы привлечь их внимание к себе. Взрослые были в отъезде во Франции и недавно вернулись домой, а ребенок чувствовал, что им пренебрегают.

Ученика поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Психиатрическая экспертиза должна определить, был ли он вменяемым во время совершения преступления.

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Парню грозит уголовная ответственность за содеянное - до 7 лет лишения свободы.

Напомним: