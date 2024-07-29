У Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів
Понеділок, 29 липня 2024, 03:43
У ніч на понеділок у Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів.
Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Серія вибухів, яку було чутно у Харкові, ймовірно, була за межами міста.
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За інформацією Повітряних сил, у Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що російська тактична авіація запустила керовані авіабомби.
Нагадаємо:
- Раніше у ніч на понеділок у Харкові та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.