У ніч на понеділок у Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Серія вибухів, яку було чутно у Харкові, ймовірно, була за межами міста.

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За інформацією Повітряних сил, у Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що російська тактична авіація запустила керовані авіабомби.

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