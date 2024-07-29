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У Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 03:43
У Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів
фото ілюстраційне, Дмитро Ларін, УП

У ніч на понеділок у Харкові вдруге за ніч пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Серія вибухів, яку було чутно у Харкові, ймовірно, була за межами міста.

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За інформацією Повітряних сил, у Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що російська тактична авіація запустила керовані авіабомби.

Нагадаємо: 

  • Раніше у ніч на понеділок у Харкові та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Теми: Харківвибух
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