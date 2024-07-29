В ночь на понедельник в Харькове второй раз за ночь прогремела серия взрывов.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: Серия взрывов, которую было слышно в Харькове, вероятно, была за пределами города.

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По информации Воздушных сил, в Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за того, что российская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы.

Напомним: