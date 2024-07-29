ISW: Росія використала День ВМФ, щоб спробувати створити об'єднання проти Заходу

Росія використала святкування Дня ВМФ, щоб продемонструвати відносини з низкою незахідних держав у рамках зусиль зі створення нібито очолюваної Росією групи держав для об'єднання проти Заходу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії взяли участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, а представники 31 держави, зокрема Азербайджану, Венесуели, В'єтнаму, Куби, Лівії, М'янми, Сирії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки, взяли участь у заходах у Санкт-Петербурзі.

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Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном і обговорив з ним співпрацю між Росією і КНР у військово-морській сфері.

Фомін також зустрівся з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном, щоб обговорити подальшу військово-морську співпрацю між М'янмою і Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мохамадом Хасаном в Куала-Лампурі 28 липня і домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.

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Росія останнім часом активізувала свою співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам.

Ключові висновки ISW за 28 липня: