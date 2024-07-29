ISW: Росія використала День ВМФ, щоб спробувати створити об'єднання проти Заходу
Росія використала святкування Дня ВМФ, щоб продемонструвати відносини з низкою незахідних держав у рамках зусиль зі створення нібито очолюваної Росією групи держав для об'єднання проти Заходу.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії взяли участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, а представники 31 держави, зокрема Азербайджану, Венесуели, В'єтнаму, Куби, Лівії, М'янми, Сирії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки, взяли участь у заходах у Санкт-Петербурзі.
Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном і обговорив з ним співпрацю між Росією і КНР у військово-морській сфері.
Фомін також зустрівся з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном, щоб обговорити подальшу військово-морську співпрацю між М'янмою і Росією.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мохамадом Хасаном в Куала-Лампурі 28 липня і домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.
Росія останнім часом активізувала свою співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам.
Ключові висновки ISW за 28 липня:
- Очільник Володимир Путін продовжує використовувати брязкання ядерною зброєю, щоб впливати на процес прийняття рішень на Заході і сприяти самостримуванню Заходу.
- Росія використала святкування Дня ВМФ, щоб продемонструвати відносини Росії з низкою незахідних держав у рамках зусиль зі створення нібито очолюваної Росією групи держав для об'єднання проти Заходу.
- У ніч з 27 на 28 липня українські війська завдали удару з безпілотника по російській нафтобазі в Польовій, Курська область.
- За повідомленнями, коаліція повстанців у Малі вбила і поранила десятки російських військовослужбовців і найманців "Вагнера", а також відомого блогера, пов'язаного з "Вагнером", на кордоні Малі та Алжиру 27 липня.
- Губернатор Приморського краю Олег Кожемяко нещодавно оголосив про створення незалежного добровольчого підрозділу для охорони правопорядку серед мігрантів, оскільки російський уряд продовжує посилювати контроль над мігрантами в Росії.
- Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки, на захід від Донецька та на заході Запорізької області, а українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку.
- За оцінками українського військового оглядача Костянтина Машовця, російським військовим може знадобитися додатково зібрати в Україні до 320 000 військовослужбовців, щоб досягти заявлених планів розгортання в Україні 690 000 військовослужбовців.