ISW: Россия использовала День ВМФ, чтобы попытаться создать объединение против Запада
Россия использовала празднование Дня ВМФ, чтобы продемонстрировать отношения с рядом незападных государств в рамках усилий по созданию якобы возглавляемой Россией группы государств для объединения против Запада.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Корабли ВМС Китая, Алжира и Индии приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а представители 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, приняли участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между Россией и КНР в военно-морской сфере.
Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее военно-морское сотрудничество между Мьянмой и Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лампуре 28 июля и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.
Россия в последнее время активизировала свое сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам.
Ключевые выводы ISW за 28 июля:
- Глава Владимир Путин продолжает использовать бряцание ядерным оружием, чтобы влиять на процесс принятия решений на Западе и способствовать самосдерживанию Запада.
- Россия использовала празднование Дня ВМФ, чтобы продемонстрировать отношения России с рядом незападных государств в рамках усилий по созданию якобы возглавляемой Россией группы государств для объединения против Запада.
- В ночь с 27 на 28 июля украинские войска нанесли удар с беспилотника по российской нефтебазе в Полевой, Курская область.
- По сообщениям, коалиция повстанцев в Мали убила и ранила десятки российских военнослужащих и наемников "Вагнера", а также известного блогера, связанного с "Вагнером", на границе Мали и Алжира 27 июля.
- Губернатор Приморского края Олег Кожемяко недавно объявил о создании независимого добровольческого подразделения для охраны правопорядка среди мигрантов, поскольку российское правительство продолжает усиливать контроль над мигрантами в России.
- Российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Авдеевки, на запад от Донецка и на западе Запорожской области, а украинские войска недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении.
- По оценкам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российским военным может понадобиться дополнительно собрать в Украине до 320 000 военнослужащих, чтобы достичь заявленных планов развертывания в Украине 690 000 военнослужащих.