ISW: Россия использовала День ВМФ, чтобы попытаться создать объединение против Запада

Россия использовала празднование Дня ВМФ, чтобы продемонстрировать отношения с рядом незападных государств в рамках усилий по созданию якобы возглавляемой Россией группы государств для объединения против Запада.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Корабли ВМС Китая, Алжира и Индии приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а представители 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, приняли участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между Россией и КНР в военно-морской сфере.

Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее военно-морское сотрудничество между Мьянмой и Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лампуре 28 июля и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.

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Россия в последнее время активизировала свое сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам.

Ключевые выводы ISW за 28 июля: