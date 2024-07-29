У Росії з полігону втекли дев’ятеро в'язнів, які підписали контракт з Міноборони
Понеділок, 29 липня 2024, 06:41
Дев'ятеро ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області.
Джерело: Telegram-канал "Пепел.Бєлгород"
Деталі: Відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє - за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій - за незаконне позбавлення волі. Решта - за більш м'якими статтями.
Реклама:
Втікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.
Втекли ув'язнені 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, ймовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.