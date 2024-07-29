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У Росії з полігону втекли дев’ятеро в'язнів, які підписали контракт з Міноборони

Олена ІвашківПонеділок, 29 липня 2024, 06:41
У Росії з полігону втекли дев’ятеро в'язнів, які підписали контракт з Міноборони
в'язні, які втекли з полігону в Росії, фото: Пепел.Бєлгород

Дев'ятеро ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області. 

Джерело: Telegram-канал "Пепел.Бєлгород"

Деталі: Відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє - за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій - за незаконне позбавлення волі. Решта - за більш м'якими статтями. 

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Втікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.

Втекли ув'язнені 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, ймовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.

Теми: Росія
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