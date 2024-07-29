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В России с полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракт с Минобороны

Алена ИвашкивПонедельник, 29 июля 2024, 06:41
В России с полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракт с Минобороны
заключенные, которые сбежали с полигона в России, фото: Пепел.Белгород

Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны России, сбежали с полигона в Корочанском районе Белгородской области. 

Источник: Telegram-канал "Пепел.Белгород"

Детали: Согласно ориентировке, которая поступила в отделения полиции России, двое из заключенных-беглецов сидели за убийство, трое - за нанесение тяжких телесных повреждений, третий - за незаконное лишение свободы. Остальные - по более мягким статьям. 

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Беглецов зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сир и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Сбежали заключенные 26 и 27 июля. В ориентировке говорится о том, что, вероятно, они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

Темы: Росcия
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