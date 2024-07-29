Дрони атакували Росію: у Бєлгородській та Орловській областях горіли підстанції

Пожежа на електропідстанції у селищі Томарівка Бєлгородської області РФ. Фото з Telegram-каналу "Пепел"

Уночі 29 липня в кількох російських областях чули вибухи, у селищах Бєлгородської та Орловської областей горіли підстанції; вранці російське міноборони заявило про те, що над 5 регіонами РФ збили 39 безпілотників.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, російські Telegram-канали, губернатор Орловської області Андрій Кличков у Telegram

Деталі: Повідомляється, що Томарівку Бєлгородської області дрони атакували після опівночі – там загорілася підстанція. У селищі зникала електрика.

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Пожежа на електропідстанції у російському селищі Томарівка уночі 29 липня після атаки дронів. Відео з російського Telegram-каналу «Пепел. Белгород» pic.twitter.com/UUawO7uJRD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 29, 2024

Також у соцмережах публікують емоційні відео з селища Глазунівка, що на півдні Орловської області РФ. Жителі району зняли, як над ними летить безпілотник і подальший вибух.

Відео з селища Глазунівка, що на півдні Орловської області РФ. Жителі району зняли, як над ними летить "уже четвертий" безпілотник, потім чути вибух і видно заграву від полум’я.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/gBgEHU38d5 ВІДЕО ДНЯ July 29, 2024

Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив атаку, заявивши, що було пошкоджено підстанцію.

Пряма мова Кличкова: "Вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазунівського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронні органи".

Уранці російське міноборони заявило, що нібито за ніч засоби ППО перехопили і знищили 39 українських безпілотників над Курською, Бєлгородською, Воронезькою, Брянською та Ленінградською областями.

Про жодні наслідки атаки Міноборони РФ традиційно не повідомляє.