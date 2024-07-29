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Дроны атаковали Россию: в Белгородской и Орловской областях горели подстанции

Ирина БалачукПонедельник, 29 июля 2024, 07:27
Дроны атаковали Россию: в Белгородской и Орловской областях горели подстанции
Пожар на электроподстанции в поселке Томаровка Белгородской области РФ. Фото из Telegram-канала "Пепел"

Ночью 29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции; утром российское минобороны заявило о том, что над 5 регионами РФ сбили 39 беспилотников.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, российские Telegram-каналы, губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram

Детали: Сообщается, что Томаровку Белгородской области дроны атаковали после полуночи – там загорелась подстанция. В поселке пропадало электричество.

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Также в соцсетях публикуют эмоциональные видео з поселка Глазуновка, что на юге Орловской области РФ. Жители района засняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил атаку, заявив, что была повреждена подстанция.

Прямая речь Клычкова: "Ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы".

Утром российское минобороны заявило, что якобы за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.

Ни о каких последствиях атаки Минобороны РФ традиционно не сообщает.

Темы: беспилотникиРосcияэнергетика
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