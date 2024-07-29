Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ЗСУ уже відмінусували 576 тисяч російських окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 29 липня 2024, 07:54
ЗСУ уже відмінусували 576 тисяч російських окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 310 російських солдатів та спалили 74 артилерійські системи ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 576 000 (+1 310) осіб,
  • танків – 8 356 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 16 103 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 010 (+74) од,
  • РСЗВ – 1 129 (+2) од,
  • засобів ППО – 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39) од,
  • крилатих ракет – 2 406 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,
  • спеціальної техніки – 2 690 (+19) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

99% делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента

Лузан і Фельфнер розпочинають. Розклад виступу українських спортсменів на Олімпіаді 6 серпня

Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT

У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло

Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 

ISW: У Росії за розкрадання затримали двох військових високопосадовців

Усі новини...
Росія
Дрони атакували Росію: у Бєлгородській та Орловській областях горіли підстанції
У Росії з полігону втекли дев’ятеро в'язнів, які підписали контракт з Міноборони
На морському параді в Росії не показали кораблі, які атакувала Україна – ЗМІ
Останні новини
10:45
"Від Сяну до Дону": що покажуть на мистецькому фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024
10:22
Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
10:13
футбол"Динамо" — "Рейнджерс": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
10:09
фотоГолі божества: у Греції знайшли мозаїку з сатирами, якій майже 2,5 тисячі років
10:01
оновленоРФ вдарила по центу Харкова: постраждала будівля поліклініки, під завалами можуть бути люди
10:00
В Україні знизився попит на комерційні авто: що обирали
09:57
У Києві уламки ракети пошкодили стоянку авто – Кличко
09:43
В Парижі взяли під варту чоловіка, який хотів зірвати олімпійські змагання
09:28
99% делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента
09:28
Президентка Грузії не здивована суворою реакцією США на дії уряду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: