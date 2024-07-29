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ВСУ уже отминусовали 576 тысяч российских оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 29 июля 2024, 07:54
ВСУ уже отминусовали 576 тысяч российских оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 310 российских солдат и сожгли 74 артиллерийские системы врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 576 000 (+1 310) человек,
  • танков – 8 356 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 103 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 16 010 (+74) ед,
  • РСЗО – 1 129 (+2) ед,
  • средств ПВО – 906 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 805 (+39) ед,
  • крылатых ракет – 2 406 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 634 (+62) ед,
  • специальной техники – 2 690 (+19) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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