ВСУ уже отминусовали 576 тысяч российских оккупантов
Понедельник, 29 июля 2024, 07:54
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 310 российских солдат и сожгли 74 артиллерийские системы врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 576 000 (+1 310) человек,
- танков – 8 356 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 16 103 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 16 010 (+74) ед,
- РСЗО – 1 129 (+2) ед,
- средств ПВО – 906 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 805 (+39) ед,
- крылатых ракет – 2 406 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 634 (+62) ед,
- специальной техники – 2 690 (+19) ед.
Данные уточняются.