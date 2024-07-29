ППО збила ракету і 9 з 10 "Шахедів" уночі

У ніч на 29 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 10 "Шахедами", ракету і 9 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях".

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Деталі: Повідомляється, що ракету загарбники випустили з повітряного простору окупованої Донеччини, а "Шахеди" запускали з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.