ПВО сбила ракету и 9 из 10 "Шахедов" ночью

В ночь на 29 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 10 "Шахедами", ракету и 9 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях".

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Детали: Сообщается, что ракету захватчики выпустили из воздушного пространства оккупированной Донецкой области, а "Шахеды" запускали с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.