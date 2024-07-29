Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ПВО сбила ракету и 9 из 10 "Шахедов" ночью

Ирина БалачукПонедельник, 29 июля 2024, 07:59
ПВО сбила ракету и 9 из 10 Шахедов ночью
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 29 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 10 "Шахедами", ракету и 9 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что ракету захватчики выпустили из воздушного пространства оккупированной Донецкой области, а "Шахеды" запускали с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

Темы: ПВОракетный ударШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лузан и Фельфнер начинают. Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 6 августа

Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже поставляют – NYT

В России произошел взрыв на военном заводе: три человека погибли

Авиабазу в Ираке атаковали ракетами "Катюша": пятеро военных США ранены 

ISW: В России за хищения задержали двух высокопоставленных военных

обновляетсяВ ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Все новости...
ПВО
Над Днепропетровской областью сбили вражескую ракету
Над Украиной сбили ракету и 7 из 8 "Шахедов"
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по разведывательному БпЛА в Одесской области
Последние новости
10:09
фотоГолые божества: в Греции нашли мозаику с сатирами, которой почти 2,5 тысяч лет
10:01
Россияне ударили по центральному району Харькова, возник пожар – Терехов
10:00
В Украине снизился спрос на коммерческие авто: что выбирали
09:57
В Киеве обломки ракеты повредили стоянку авто – Кличко
09:43
В Париже взяли под стражу мужчину, который хотел сорвать олимпийские соревнования
09:28
99% делегатов Демократической партии поддержали номинацию Харрис на пост президента
09:28
Президент Грузии не удивлена строгой реакцией США на действия правительства
09:25
Лузан и Фельфнер начинают. Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 6 августа
09:23
В США пытаются конфисковать у Лазаренко $200 миллионов для Украины
08:58
В Копенгагене будут судить поляка, напавшего на премьера Дании
Все новости...
Реклама:
Реклама: