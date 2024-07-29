За добу на фронті було 128 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

Російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту, найважче нині на Покровському напрямку; загалом протягом минулої доби відбулося на 128 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5 200 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Загарбники атакували населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської області.

На Харківському напрямку росіяни атакували 6 разів – Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було 2 боєзіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 8 штурмових дій російських окупантів поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки", – повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де росіяни намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 5 штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося 4 бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни атакували лівобережжі Дніпра, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Водночас українські воїни за минулу добу знешкодили 1 310 окупантів, знищили 12 танків, 8 бойових броньованих машин, 74 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 62 автомобілі та 19 одиниць спеціальної техніки ворога.