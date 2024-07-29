За сутки на фронте было 128 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб

Российские оккупанты давят по всей линии фронта, тяжелее всего сейчас на Покровском направлении; всего за прошедшие сутки произошло 128 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5 200 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Захватчики атаковали населенные пункты Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

На Харьковском направлении россияне атаковали 6 раз – Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении было 2 боестолкновения вблизи Новоосинового и Синьковки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского, Новосергиевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 8 штурмовых действий российских оккупантов вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики атаковали 10 раз в районах Васюковки, Ивановского, Часового Яра, Клещеевки, Григорьевки и Бондарного.

На Торецком направлении россияне совершили 17 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки", – сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 5 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где россияне пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении захватчики совершили 5 штурмов у Большой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло 4 боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне атаковали левобережье Днепра, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время украинские воины за минувшие сутки обезвредили 1 310 оккупантов, уничтожили 12 танков, 8 боевых бронированных машин, 74 артиллерийских системы, 2 РСЗО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 62 автомобиля и 19 единиц специальной техники врага.