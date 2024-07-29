Доставляли їжу і палили авто військових ЗСУ: в Одесі затримали групу агентів РФ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які за завданням російських спецслужб протягом червня - липня 2024 року підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої "резюме". В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів".

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Деталі: Повідомляється, що фігуранти "замикались" на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.

Працюючи під "прикриттям" кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони.

Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для "погодження".

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Після "команди" від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Далі фігуранти фільмували загоряння для "звітності" перед агресором. У подальшому окупанти планували використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Правоохоронці затримали зловимсників "по гарячих слідах", у них вилучили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми.