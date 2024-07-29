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Доставляли еду и жгли авто военных ВСУ: в Одессе задержали группу агентов РФ

Станислав ПогориловПонедельник, 29 июля 2024, 10:39
Доставляли еду и жгли авто военных ВСУ: в Одессе задержали группу агентов РФ
Один из 6-и задержанных, фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заданию российских спецслужб в течение июня - июля 2024 года подожгли пятнадцать авто ВСУ.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "В результате спецоперации в разных частях города почти одновременно были задержаны все участники вражеской ячейки. Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды. В поле зрения ФСБ они попали как активные пользователи Телеграмм-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои "резюме". В одном из таких чатов молодым людям ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение авто украинских воинов".

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Детали: Сообщается, что фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой - снимал это на видео.

 

Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны.

Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для "согласования".

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После "команды" от ФСБ молодые люди ночью прибывали к паркоместам военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

Далее фигуранты снимали возгорания для "отчетности" перед агрессором. В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти видео для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины.

Правоохранители задержали зловимсников "по горячим следам", у них изъяли самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении, они находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: СБУОдесса
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