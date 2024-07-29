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"Стати батьком" за 3500 доларів: викрили незаконну схему виїзду за кордон

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 липня 2024, 11:14
Стати батьком за 3500 доларів: викрили незаконну схему виїзду за кордон
фото поліції

Заради виїзду за кордон пропонували чоловікам "стати батьком" за 3500 доларів США: учасникам незаконної схеми повідомили по підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція 

Дослівно поліція: "Організатор схеми – 30-річна екссекретар міськрайонного суду Одеської області. Вона залучила до протиправної діяльності спільника, у завдання якого входило пошук клієнтів, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали підтвердити в суді батьківство незнайомих їм чоловіків. Відтепер учасникам схеми загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: Правоохоронці викрили групу осіб, які на території декількох областей України, під час дії воєнного стану організували схему, що допомагала військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон України.

Так 30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші, у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. В той же час у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним "батькам", придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним.

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Установлено, що стати "батьком" за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомили про підозру.

Теми: ухилянтипрокуратура
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