"Стать отцом" за 3500 долларов: разоблачили незаконную схему выезда за границу

Ради выезда за границу предлагали мужчинам "стать отцом" за 3500 долларов США: участникам незаконной схемы сообщили о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Дословно полиция: "Организатор схемы - 30-летняя экс-секретарь горрайонного суда Одесской области. Она привлекла к противоправной деятельности сообщника, в задачи которого входил поиск клиентов, и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги должны были подтвердить в суде отцовство незнакомых им мужчин. Участникам схемы грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: Правоохранители разоблачили группу лиц, которые на территории нескольких областей Украины, во время действия военного положения организовали схему, которая помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу Украины.

Так 30-летняя жительница Одесской области и ее 30-летний муж подыскивали гражданок Украины, имеющих малолетних детей, которые за деньги, в судах подтверждали, что военнообязанный человек является отцом ребенка. В то же время в свидетельстве о рождении со слов матери отцом был указан другой человек.

Поэтому мужчина, имея уже двух собственных детей, подавал иск в суд, в котором просил внести изменения в документы ребенка, к которому он не имеет никакого отношения, вписав его отцом. В дальнейшем это позволяло фиктивным "родителям", пригодным к военной службе, беспрепятственно выехать за пределы Украины как многодетным.

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Установлено, что стать "отцом" по этой схеме стоило 3500 долларов США.

Организаторам преступной схемы и женщине, которая предоставила разрешение на установление фиктивного отцовства, сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.